Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 25. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Država po besedah premierja Janeza Janše nima toliko denarja, da bi lahko plačala ves izpad zaradi epidemije novega koronavirusa. "Kar lahko naredimo, je, da blažimo posledice epidemije in ohranjamo potenciale. In to vlada dela," je danes dejal v DZ in zatrdil, da vlada ob tem "ne načrtuje bistvenih rezov v prejemke ljudi". Vlada pa je pripravila predlog zakona o odpravljanju ovir za pomembne investicije, ki je eden od ključnih ukrepov za to, da bo Slovenija lahko ohranila potenciale, na katerih bo v prihodnosti rasla.

LJUBLJANA - V šolske klopi so se teden dni po vnovičnem odprtju šol, kamor so že zakorakali najmlajši učenci, danes vrnili še devetošolci, vrata pa odpirajo tudi šole za učence s posebnimi potrebami. "Večina šol se je dobro pripravila, zagotovljeno je varno okolje za vse, ki so prišli v šolo," je dejal direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj. Vrnitev ostalih učencev v šolo je odvisna od ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), podrobnosti pa naj bi dorekli danes ali v torek. Medtem bodo maturanti danes dobili spričevala, nato pa bodo imeli ta teden še zadnje priprave na maturo, ki se začne v soboto.

LJUBLJANA - Slovenija aktivno dela v smeri odpiranja meja s sosednjimi državami, je na današnji novinarski konferenci zatrdil vladni govorec Jelko Kacin. A končno odločitev o tem suvereno sprejme vsaka posamična država, je spomnil. Ob tem je zavrnil očitke na račun dela slovenske diplomacije. "Slovenija je zelo proaktivna, diplomacija je vzpostavila neposredne stike," je zatrdil. Po njegovih besedah "nimamo težav s sosedi".

LJUBLJANA - Epidemiološka situacija v Evropi se umirja, a novi koronavirus ostaja med nami, je na današnji novinarski konferenci opozoril predstojnik centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel. Po njegovih besedah se moramo ob vračanju življenja v normalo navaditi "plesa z virusom", s čimer si kupujemo čas do učinkovitega zdravila ali cepiva.

LJUBLJANA - V socialnovarstvenih zavodih bodo začeli sprejemati uporabnike, ki so bili med epidemijo covida-19 v domači oskrbi, pa tudi nove oskrbovance. Sprejemali bodo le tiste, pri katerih ni potrjena okužba z novim koronavirusom. V skupnosti socialnih zavodov ob tem opozarjajo na ponekod nejasna navodila pristojnega ministrstva.

LJUBLJANA - Z delom po umirjanju epidemije novega koronavirusa ponovno začenja presejalni program za raka dojk Dora. V omejenem obsegu bodo najprej preglede izvajali na Onkološkem inštitutu Ljubljana, drugje pa bodo program začeli izvajali s 1. junijem, so sporočili iz programa Dora. Kot so poudarili, bo ustrezno poskrbljeno za varnost bolnic in zaposlenih.

SVET

MADRID - Prebivalci Madrida in Barcelone se po desetih tednih najstrožje karantene na svetu zaradi pandemije covida-19 lahko znova srečajo s prijatelji, odprti so parki ter terase lokalov in restavracij. Prebivalci španskih pokrajin, ki jih je pandemija manj prizadela, pa lahko znova uživajo na plažah. Po več kot dveh mesecih so znova odprli bazene in plaže na Balearskih in Kanarskih otokih ter tudi v številnih obalnih pokrajinah države, a ob strogih ukrepih.

RIM - V Italiji nameravajo angažirati okoli 60.000 prostovoljcev, da bi med rahljanjem ukrepov zaradi epidemije covida-19 ljudi na ulicah opozarjali na spoštovanje pravil socialnega distanciranja. Minuli konec tedna, ki je bil prvi po odpravi karantene, so poročali o množičnem druženju Italijanov v letoviških krajih, parkih in lokalih, zaradi česar narašča zaskrbljenost med predstavniki oblasti.

PODGORICA - Črna gora je v nedeljo, 68 dni po prvem potrjenem primeru okužbe z novim koronavirusom, razglasila, da v državi ni več obolelih z boleznijo covid-19, s čimer je postala prva država v Evropi brez koronavirusa. V Črni gori po podatkih tamkajšnjega inštituta za javno zdravje že 20 dni zapored niso potrdili nobene nove okužbe. Prav tako v državi v tem trenutku ni nobenega aktivnega primera okužbe.

BUDIMPEŠTA - Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je sporočil, da lahko srbski in madžarski državljani od danes prosto prehajajo mejo med državama, pri čemer jim po prestopu meje ni treba v karanteno. Madžarska vlada se je za ta korak odločila, potem ko je srbska vlada v petek sprejela odločitev, da lahko srbski in tuji državljani vstopijo v državo brez opravljenega testa za novi koronavirus in karantene. Szijjarto je dodal, da bodo lahko državljani obeh držav na Madžarsko vstopali na vseh devetih mejnih prehodih.

NEW YORK - Bela hiša je v nedeljo sporočila, da ZDA po Kitajski, EU in Veliki Britaniji uvajajo omejitve tudi za potovanja iz Brazilije, kjer strmo narašča število okuženih z novim koronavirusom. V ZDA sme vstopiti nihče, ki je bil v Braziliji 14 dni pred potjo v ZDA, razen tistih, ki imajo dovoljenje za delo in bivanje v ZDA in nekaterih drugih izjem. Brazilija je imela do nedelje več kot 350.000 okuženih s koronavirusom in več kot 22.000 mrtvih, ZDA pa 1.643.000 okuženih in 97.711 mrtvih.

ATENE - V Grčiji so znova vzpostavili trajektne in letalske povezave z otoki, ki so jih v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa ustavili pred več kot dvema mesecema. Po ustavitvi obratovanja konec marca trajekti znova delujejo z nekaterimi omejitvami. S celine na otoke tako lahko potujejo vsi, ki niso v karanteni zaradi novega koronavirusa. Trajekti pa so lahko zgolj polovično zasedeni, medtem ko si kabine lahko delijo samo družinski člani ali pari. Trajektne povezave z Italijo, ki so glavna povezava za turiste iz zahodne Evrope, sicer ostajajo zaprte.

TOKIO - Japonski premier Shinzo Abe je odpravil izredne razmere, uvedene zaradi izbruha novega koronavirusa, še v preostalih delih države, saj je število novih okužb močno upadlo. Japonska je bila bistveno manj prizadeta v pandemiji covida-19 kot nekatere evropske države, ZDA, Rusija in Brazilija. V deželi vzhajajočega sonca so potrdili 16.581 primerov okužbe, umrlo je 830 ljudi. Kljub temu je grozilo, da bo virus ušel nadzoru, zato je premier Abe 7. aprila razglasil izredne razmere v Tokiu in še šestih regijah, nato pa po vsej državi.

ŠPORT

BRDO PRI KRANJU - Nogometno leto 2020 bo v marsičem posebno, del te posebnosti pa bo deležen tudi pokal Slovenije. Sklepni del tekmovanja bo zaradi posledic epidemije covida-19 potekal po skrajšanem programu, tekme polfinala in finala pa bodo prvič v Nacionalnem nogometnem centru Brdo. Finale pokala bo 24. junija ob 17.30, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije.

LJUBLJANA - Upravni odbor Atletske zveze Slovenije je na dopisni seji potrdil koledar slovenskih tekmovanj v letošnji sezoni, ki je povsem spremenjen zaradi epidemije novega koronavirusa. Prva tekma bo 31. maja v Radovljici.

VOLČJI POTOK - Z zmagama Pie Babnik in Jana Hribernika se je v Volčjem Potoku končal prvi turnir iz serije Slo Toura za najboljše igralce in igralke golfa v Sloveniji, ki je bil hkrati prvo športno tekmovanje na državni ravni po koronski krizi.

RIM - Italijanski prireditelji svetovnega prvenstva v alpskem smučanju 2021 v Cortini d'Ampezzo so sporočili, da bodo zaradi epidemije novega koronavirusa tekmovanje bržkone morali prestaviti na leto 2022.

BARCELONA - Prvi mož košarkarske evrolige Jordi Bertomeu je na začetku današnjega sestanka z 11 klubi, ki so stalnica v tem evropskem tekmovanju, predlagal, da se sezona zaradi koronavirusne pandemije predčasno konča, poroča Eurohoops. Več bo sicer znano po novinarski konferenci ob 16.30.

MIAMI - Golfsko igrišče v Hobe Soundu na Floridi je bilo prizorišče odmevnega športno-humanitarnega dogodka. Na njem sta nastopila velikana golfa Tiger Woods in Phil Mickelson ter velikana ameriškega nogometa Tom Brady in Peyton Manning, ki so v dobrodelne namene za boj proti koronavirusu zbrali več kot 20 milijonov ameriških dolarjev. Woods in Manning sta se v dobrodelne namene pomerila z Mickelsonom in Bradyjem.

LJUBLJANA - Komisija za odbojko na mivki pri Odbojkarski zvezi Slovenije je potrdila izvedbo prvega turnirja v letošnji tekmovalni sezoni. Najboljši slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki se bodo med seboj merili od 12. do 14. junija v Preddvoru pri Kranju, so sporočili iz OZS.