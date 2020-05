Na Hrvaškem počasi odpirajo hotele in kampe, prispelo približno 22.000 turistov

Zagreb, 25. maja - Hrvaška turistična zveza (HUT) je danes sporočila, da so prejšnji konec tedna na Hrvaškem ob rahljanju epidemioloških ukrepov odprli 133 hotelov in 65 kampov. Hrvaški mediji poročajo, da je bilo v nedeljo na Hrvaškem približno 22.000 turistov. Do konca meseca naj bi dodatno sprostili pogoje za vstop turistov iz držav Srednje Evrope.