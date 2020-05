Tonin ovadbo zaradi zlorabe položaja vidi kot klasičen političen proces

Ljubljana, 25. maja - Obrambni minister Matej Tonin je obsodil ovadbo zaradi zlorabe položaja. Položaj naj bi zlorabil, ko je kot predsednik Knovsa odredil nadzor komisije na obveščevalno-varnostni službi. Kot je dejal, so mu ovadbo predočili na zaslišanju. "To se mi zdi smešno in nenavadno. Mislim, da nam je vsem jasno, da gre za klasičen političen proces," je dejal.