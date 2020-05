Odbojkarji na mivki prvič že 12. junija

Ljubljana, 25. maja - Komisija za odbojko na mivki pri Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) je potrdila izvedbo prvega turnirja v letošnji tekmovalni sezoni. Najboljši slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki se bodo med seboj merili od 12. do 14. junija v Preddvoru pri Kranju, so sporočili iz OZS.