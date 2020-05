V Spuhlji zgorela perutninska farma z več tisoč piščanci

Ptuj, 25. maja - Požar v naselju Spuhlja v ptujski občini je danes zgodaj zjutraj uničil perutninsko farmo, v kateri je poginilo okoli 16.000 piščancev. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je do požara prišlo malo po 6. uri, uničen objekt pa so pogasili prostovoljni gasilci iz Spuhlje, Ptuja, Grajene in Podvincev.