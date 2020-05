Janša kritičen ob poslanskem vprašanju Tomićeve

Ljubljana, 25. maja - Premier Janez Janša je odzivu na poslansko vprašanje poslanke Levice Violete Tomić o protestih proti vladni politiki, pospremljeno z očitki na račun njegove osebnosti in ravnanja, ocenil, da prebrano niti ne zahteva odgovora. Kritičen je bil do vsebine njenega nastopa, a obenem zagotovil, da bo vedno branil njeno pravico do tega.