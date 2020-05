Center uporabnih predmetov zaživel tudi na Goriškem

Nova Gorica, 25. maja - V Novi Gorici so danes odprli center uporabnih predmetov Muca CUPatarica, v katerem bodo stari in prenovljeni predmeti našli novo vrednost in lastnike. Zamisel o njegovi ustanovitvi je pri pobudnicah zorela več časa, slednjič jim je ob pomoči novogoriške likovne gimnazije, novogoriške občine in Komunale Nova Gorica tudi uspelo.