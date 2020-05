Med smrtnimi žrtvami covida-19 v Sloveniji doslej 64 žensk in 42 moških

Ljubljana, 25. maja - V Sloveniji je po doslej zbranih podatkih za covidom-19 do vključno nedelje umrlo 64 žensk in 42 moških. Od prejšnjega ponedeljka je število umrlih naraslo le pri ženskah. Delež umrlih glede na število okuženih je sicer v vseh starostnih skupinah še naprej višji pri moških. Največ žrtev je pri obeh spolih med starejšimi od 85 let.