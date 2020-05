Zaradi glodalcev zagorelo v garaži pri Mariboru

Maribor, 25. maja - V soboto je zagorelo v garaži v okolici Maribora, pri tem pa je nastala materialna škoda v višini okoli 25.000 evrov. Policisti so ugotovili, da so glodalci pregrizli električne kable na osebnem avtomobilu Audi A4 v garaži, to pa je povzročilo kratek stik, ki je vodil v požar.