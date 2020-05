Pred stoletjem se je rodila ameriška pevka Peggy Lee

Los Angeles, 26. maja - Mineva 100 let od rojstva ameriške jazz kantavtorice, skladateljice in igralke Peggy Lee. Med drugim je pevka znana po priredbi pesmi Fever iz leta 1958, za katero je prejela tri nominacije na prvih grammy nagradah, svoj glas pa je posodila tudi siamskima mačkama iz Disneyjevega animiranega filma Dama in potepuh (1955).