Nastaja film po resnični zgodbi, ki spominja na Gospodarja muh

Los Angeles, 26. maja - Sredi 60-ih let minulega stoletja je šest najstnikov iz polinezijskega arhipelaga Tonga zašlo na tedaj neznani, nenaseljeni otok in tam preživelo 15 mesecev. Zgodba, ki mnoge spominja na znameniti roman nobelovca Williama Goldinga z naslovom Gospodar muh, bo kmalu dočakala hollywoodsko filmsko priredbo, poroča britanski The Guardian.