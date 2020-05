Rijksmuseum bo vrata ponovno odprl 1. junija

Amsterdam, 26. maja - Amsterdamski Rijksmuseum bo v skladu s sproščanjem ukrepov za zaustavitev širjenja novega koronavirusa vrata za obiskovalce ponovno odprl 1. junija. Kot so sporočili iz muzeja, so do 13. septembra podaljšali razstavo Caravaggio - Bernini, barok v Rimu, ki bi se sicer morala zaključiti v začetku junija.