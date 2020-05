Nedelja z eno novo okužbo s koronovirusom in brez novih smrti bolnikov s covidom-19

Ljubljana, 25. maja - V nedeljo so v Sloveniji opravili 256 testiranj in potrdili eno okužbo z novim koronavirusom, skupaj so tako našteli 1469 potrjenih okužb. V nedeljo niso zabeležili nove smrti bolnika s covidom-19, skupno število umrlih ostaja 107. V bolnišnici se je v nedeljo zaradi covida-19 zdravilo še 16 ljudi, od tega trije na intenzivni negi.