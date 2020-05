Svetovni državniki različno uspešni pri odzivanju na pandemijo

pripravila Vesna Rojko

London/New York, 30. maja - Voditelji držav so se na pandemijo novega koronavirusa odzvali različno. ZDA, Brazilija in Velika Britanija, pa tudi Rusija, kjer so se voditelji odzvali z odporom in/ali zamudo, beležijo rekordno število okužb in smrti zaradi covida-19. Na drugi strani sta predsednici vlad Nove Zelandije in Nemčije državi čez krizo prepeljali varneje.