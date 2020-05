Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 25. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V šolske klopi so se teden dni po vnovičnem odprtju šol, kamor so že zakorakali najmlajši učenci, danes vrnili še devetošolci, vrata pa odpirajo tudi šole za učence s posebnimi potrebami. Maturanti bodo danes dobili spričevala, nato pa bodo imeli ta teden še zadnje priprave na maturo, ki se začne v soboto. Pričakovati je, da bo na dopoldanski vladni novinarski konferenci več jasno tudi o dogovorih za vrnitev ostalih šolarjev, ki se za zdaj še šolajo na daljavo.

LJUBLJANA - S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši in ministrom se začenja redna majska seja DZ. Vsa štiri vprašanja za premierja se nanašajo na dogajanje, povezano z epidemijo novega koronavirusa, njenimi posledicami za socialni položaj ljudi in javnofinančno sliko države ter z ukrepi vlade za zajezitev teh posledic.

LJUBLJANA - v socialnovarstvenih zavodih bodo začeli sprejemati uporabnike, ki so bili med epidemijo covida-19 v domači oskrbi, pa tudi nove oskrbovance. Sprejemali bodo le tiste, pri katerih ni potrjena okužba z novim koronavirusom. V skupnosti socialnih zavodov ob tem opozarjajo na ponekod nejasna navodila pristojnega ministrstva.

LJUBLJANA - Z delom po umirjanju epidemije novega koronavirusa ponovno začenja presejalni program za raka dojk Dora. V omejenem obsegu bodo najprej preglede izvajali na Onkološkem inštitutu Ljubljana, drugje pa bodo program začeli izvajali s 1. junijem, so sporočili iz programa Dora. Kot so poudarili, bo ustrezno poskrbljeno za varnost bolnic in zaposlenih.

SVET

BARCELONA/PRAGA/ATENE - Po Evropi se nadaljuje rahljanje ukrepov proti novemu koronavirusu. V Španiji približno polovica državljanov prehaja že v predzadnjo fazo, ko se lahko odprejo vse trgovine, na kulturnih dogodkih pa se lahko na prostem zbere do 400 ljudi. Omejitev glede zbiranja so močno omilili tudi na Češkem, kjer se odpirajo tudi gostinski lokali. Bari in restavracije se znova odpirajo v Grčiji, kjer so znova vzpostavili tudi trajektni promet.

NEW YORK - Bela hiša je v nedeljo sporočila, da ZDA po Kitajski, EU in Veliki Britaniji uvajajo omejitve tudi za potovanja iz Brazilije, kjer strmo narašča število okuženih z novim koronavirusom. V ZDA sme vstopiti nihče, ki je bil v Braziliji 14 dni pred potjo v ZDA, razen tistih, ki imajo dovoljenje za delo in bivanje v ZDA in nekaterih drugih izjem. Brazilija je imela do nedelje več kot 350.000 okuženih s koronavirusom in več kot 22.000 mrtvih, ZDA pa 1.643.000 okuženih in 97.711 mrtvih.

ŠPORT

RIM - Italijanski prireditelji svetovnega prvenstva v alpskem smučanju 2021 v Cortini d'Ampezzo so sporočili, da bodo zaradi epidemije novega koronavirusa tekmovanje bržkone morali prestaviti na leto 2022.

SEVILLA - Potem ko so štirje nogometaši Seville prekršili pravila karantene zaradi epidemije novega koronavirusa in kompromitirali protokol, ki so ga v Španiji pripravili pred napovedanim nadaljevanjem prvenstva, se je četverica že javno opravičila. Prav Sevilla naj bi odigrala prvo tekmo po karantenskem premoru proti Realu Betisu.

LONDON - Profesionalni šport je na Otoku naredil korak naprej proti nadaljevanju po koronavirusnem premoru, potem ko je britanska vlada objavila drugi korak sproščanja ukrepov in dovolila stike ter tekmovalni trening. Gre za naslednji korak, v tretjem predvidoma naslednji mesec pa bi se že lahko vrnilo tudi angleško nogometno prvenstvo premier league.