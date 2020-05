V Pekingu umetniške meditacije iz časa koronakrize

Peking, 25. maja - V pekinškem Centru za sodobno umetnost UCCA je na ogled razstava Meditations in an Emergency z deli 26 kitajskih in mednarodnih umetnikov, ki prevprašujejo vlogo umetnosti v času epidemije covid-19. S prvo razstavo po vnovičnem odprtju želijo v centru poudariti, da umetnost v času krize lahko nudi uteho, refleksijo in je hkrati vir solidarnosti.