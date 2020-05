Slovenski dnevi knjige v 25. izdaji s prepletom virtualnega in živega stika

Ljubljana, 25. maja - V več slovenskih mestih bodo od srede do nedelje potekali 25. Slovenski dnevi knjige. Letošnjo izdajo bo zaznamoval preplet virtualnega in živega stika, saj bo del dogodkov dostopen preko spletnega naslova www.dneviknjige.si, v Ljubljani, Kopru, Celju in Novemu mestu pa bodo pripravili tudi Sejem na zraku.