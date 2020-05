Azijske borze neenotno v nov teden

Tokio, 25. maja - Azijske borze so neenotno začele nov trgovalni teden. V Tokiu so indeksi rasli na krilih pričakovanj, da bodo na Japonskem preklicali izredne razmere. Medtem pa so v Hongkongu protesti zaradi strožje kitajske varnostne zakonodaje negativno vplivali na razpoloženje med vlagatelji, delnice pa so se pocenile.