Dež onemogočil teniški dvoboj med Collinsovo in Tomljanovićevo

Miami, 25. maja - Prireditelji ekshibicijskega ženskega teniškega turnirja v West Palm Beachu na Floridi so morali zaradi močnega dežja odpovedati načrtovani obračun med Američanko Danielle Collins in Avstralko Ajlo Tomljanović. To je prvi ženski teniški turnir po marčevski prekinitvi po izbruhu epidemije novega koronavirusa.