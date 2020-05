Primorske novice o skrbi za zdravje (25. 5.)

Koper, 24. maja - Jasna Arko v komentarju Slišati pomeni imeti se rad piše o raku, ki je enako nevaren kot covid-19. Ljudje bi morali poskrbeti za svoje zdravje. V potrošniški družbi, kjer je denar merilo za srečo in zadovoljstvo, pa na to pozabljajo. V času epidemije so zaradi strahu pred virusom še bolj zanemarjali slabše počutje.