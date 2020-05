Finance o pomoči turizmu v Avstriji in Sloveniji (25. 5.)

Ljubljana, 24. maja - Albina Kenda v komentarju Turizem smo ljudje, ampak ... piše, da sta se Avstrija in Slovenija sicer odločili podobno pomagati turizmu, razlika med njima pa je velika. Na Dunaju so gospodinjstva za razliko od slovenskih prejela fizične bone. Z njimi so restavracijam pokazali upanje, meščanom pa zaupanje in zahvalo za njihovo ravnanje v karanteni.