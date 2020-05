Pregled - novi koronavirus, 24. 5. (nedelja)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V Sloveniji v soboto ob 341 testiranjih že četrti dan zapored niso potrdili nobene okužbe z novim koronavirusom, umrl pa je en bolnik s covidom-19. Število umrlih je tako naraslo na 107, število vseh doslej potrjenih okužb pri nas pa ostaja 1468. V bolnišnici se zaradi covida-19 zdravi še 18 ljudi, od tega štirje na intenzivni negi.

LJUBLJANA - V Društvu psihologov Slovenije podpirajo vrnitev vseh otrok v šolo ob smiselnem upoštevanju preventivnih ukrepov. Izpostavili so potrebo po stikih z vrstniki, čustveni varnosti in druge vzgojne cilje šole. Sprašujejo se, ali tveganje zaradi širjenja koronavirusa še vedno upravičuje škodo, do katere prihaja še zlasti pri najranljivejših učencih.

BLED - Epidemija je močno zarezala tudi v občinske proračune. Upad prihodkov bodo zaradi izpada turistične takse še posebej občutili v Občini Bled. Ta teden so občinski svetniki sprejeli rebalans proračuna s štirimi milijoni evrov manj prihodkov. Ob tem se številne načrtovane investicije zamikajo v prihodnje leto.

LJUBLJANA - Z današnjim sončnim zahodom se končuje deveti mesec muslimanskega koledarja ramazan in se začenja tridnevno praznovanje ali ramazanski bajram. Ker še vedno veljajo nekateri ukrepi za omejevanje epidemije, bajramskih slovesnosti niso pripravljali. V Islamski skupnosti v RS zato vernike pozivajo, naj praznik preživijo v krogu svojih družin.

AJDOVŠČINA - Zaradi povečevanja dela bo družba Bia Separations iz Ajdovščine širila proizvodnjo v Ajdovščini. Družba se sicer že nekaj časa pripravlja na investicijo v proizvodne prostore v ZDA, od koder prihaja tudi največ njihovih naročil, ter na območju Gorice v Italiji.

JESENICE - Na Jesenicah se po sprostitvi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa že izvajajo medmestni avtobusni promet in šolski prevozi, s 1. junijem pa bodo po običajnem voznem redu začeli voziti tudi avtobusi v mestnem prometu. Veljavnost že kupljenih mesečnih vstopnic za marec se avtomatsko podaljšuje do konca junija.

ANKARAN - Ankaranska občina pospešeno vodi postopke za dokončen sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN). Do današnjega dne so prejeli pet drugih mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen osnutek OPN, ki so bila vsa pozitivna. Dokončen sprejem OPN so v Ankaranu sicer prvotno načrtovali že za junij, a v luči razmer zaradi covida-19 pričakujejo zamik.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V soboto je bilo na vseh ravneh angažiranih 814 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

SVET

PEKING - Kitajska je pripravljena sodelovati v mednarodnih prizadevanjih za ugotovitev izvora novega koronavirusa, je izjavil kitajski zunanji minister Wang Yi. Pri tem je poudaril, da se bo moralo to sodelovanje vzdržati vsakršnega političnega vmešavanja. Wang je pri tem obtožil ameriške politike, da širijo lažne novice o izvoru novega koronavirusa, da bi stigmatizirali Kitajsko, kjer se je virus najprej pojavil konec lanskega leta. Kot je opozoril, nekatere politične sile v ZDA jemljejo odnose med Kitajsko in ZDA za talce in jih potiskajo na rob nove hladne vojne.

RIJAD - Muslimani na Bližnjem vzhodu in drugod po svetu so začeli tridnevno praznovanje ramazanskega bajrama, s katerim obeležujejo konec postnega meseca ramazana. Praznovanje je letos zaradi pandemije novega koronavirusa in omejevalnih ukrepov okrnjeno, številni verniki pa molitve opravljajo doma. V številnih državah, med drugim v Savdski Arabiji, Jordaniji in Turčiji, so v času praznovanja uvedli policijsko uro.

RIM - Prvi konec tedna po odpravi karantene, uvedene zaradi širjenja novega koronavirusa, so svobode željni Italijani množično obiskali priljubljene letoviške kraje, zasedli mestne parke in se družili v lokalih in restavracijah. Mnogi niso nosili zaščitnih mask in upoštevali fizične razdalje. Policija je zaradi zbiranja številnim izrekla visoke kazni. V nekaterih severnoitalijanskih mestih, ki so bila še posebej prizadeta zaradi pandemije, so oblasti omejile čas odprtja lokalov in prepovedale množično zbiranje pred njimi.

RIM - V Italiji bodo v ponedeljek začeli s testiranjem na protitelesa za novi koronavirus, ki bo zajelo 150.000 ljudi. Z raziskavo naj bi ugotovili, kolikšen del populacije je okužen z virusom sars-cov-2 in ali to število sovpada z uradnimi statistikami. Testiranje, ki ga vodi zdravstveno ministrstvo skupaj s statističnim uradom in Rdečim križem, bodo izvajali na 2000 lokacijah, je sporočilo ministrstvo v Rimu. V Italiji so doslej potrdili 230.000 okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 pa je umrlo 33.000 ljudi.

NEW YORK - V ameriški zvezni državi New York so v soboto zabeležili 84 novih smrti zaradi covida-19, kar je najmanj v enem dnevu od konca marca. Kot je ocenil guverner Andrew Cuomo, je to znak, da so dosegli resnični napredek pri zajezitvi širjenja epidemije. Na vrhuncu epidemije v začetku aprila so zabeležili tudi do 800 smrtnih primerov dnevno zaradi covida-19. V ZDA so v soboto zabeležil 1127 novih smrti zaradi covida-19, od začetka epidemije pa po podatkih Univerze Johns Hopkins skupaj 97.048. Doslej so v ZDA potrdili več kot 1,6 milijona primerov okužbe z novim koronavirusom.

MOSKVA - Volivci v Rusiji bodo v skladu s spremembami ruskega volilnega zakona, ki ga je v soboto odobril predsednik Vladimir Putin, v prihodnje na volitvah in referendumih lahko glasovali elektronsko ali po pošti, so sporočili iz Kremlja. Zagovorniki elektronskega glasovanja trdijo, da bo ta pripomogel k zajezitvi širjenje novega koronavirusa. Za zdaj ni jasno, ali bodo možnost elektronskega glasovanja uvedli že na referendumu o ustavnih spremembah, s katerimi naj bi odpravili omejitev števila predsedniških mandatov, kar bi Putinu omogočilo, da na predsedniškem položaju ostane do leta 2036.

MOSKVA - V Rusiji so zabeležili rekordno število smrti zaradi novega koronavirusa. Od sobote je umrlo 153 pacientov, ki so zboleli za covidom-19, so sporočile oblasti v Moskvi. V Rusiji je doslej zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo 3541 ljudi. Z novim koronavirusom se je okužilo več kot 344.481 ljudi, ozdravelo pa jih je 113.000. Število potrjenih smrti zaradi novega koronavirusa je v Rusiji glede na število okužb razmeroma nizko.

DUNAJ - Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen se je opravičil, potem ko ga je policija ujela, da je na vrtu ene od restavracij v središču Dunaja kršil ukrepe, sprejete za zajezitev novega koronavirusa. S soprogo je bil v restavraciji, ko bi ta že morala biti zaprta. V Avstriji so bari in restavracije zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev novega koronavirusa, lahko odprti le do 23. ure, v nasprotnem primeru jih čaka visoka kazen. Ta lahko znaša tudi 30.000 evrov.

ŠPORT

LJUBLJANA - Na savskih brzicah so ob varnostnih ukrepih za zaprtimi vrati izpeljali prvo slalomsko tekmo v letošnjem letu. Trenutnim razmeram primerno je na interni tekmi pokal za najhitrejšega tekmovalca dne nosil naziv korona pokal, prejel pa ga je Peter Kauzer, ki je bil izmed vseh na startu najhitrejši in se veselil zmage med kajakaši. Med kajakašicami je zmagala Urša Kragelj, med kanuisti Jure Lenarčič, med kanuistkami pa Eva Alina Hočevar.

LONDON - Analiza podatkov britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) je odkrila, da je povratna tekma osmine finala lige prvakov med Liverpoolom in Atleticom, ki sta jo kluba odigrala 11. marca na Anfieldu, zaradi novega koronavirusa povzročila smrt 41 ljudi, je objavil Sunday Times. Tekmo so v Liverpoolu odigrali pred 52.000 gledalci, 3000 jih je prišlo iz Madrida. Španija je imela takrat šestkrat več okuženih ljudi kot Velika Britanija, v času tekme so mnoge tovarne, šole in restavracije v Španiji že zaprle svoja vrata. NHS meni, da je prihod 3000 navijačev Atletica povzročil širjenje okužbe v mestu in okolici. Angleži sicer pravijo, da je težko stoodstotno oceniti točno število tistih, ki so se na tekmi okužili in nato okužbo prenesli med člane družine in prijatelje, a pravijo, da tekme ne bi smeli odigrati. To je prejšnji mesec izjavil tudi župan Madrida Jose Luis Martinez-Almedia.

BOURNEMOUTH - Nogometaš iz Bournemoutha je bil pozitiven na novi koronavirus, so sporočili iz tega kluba, ki nastopa v elitni angleški premier league. Njegove identitete po pravilih niso razkrili, iz kluba, ki je bil do prekinitve na 18. mestu v 20-članski ligi, pa so sporočili, da je okuženi igralec že v sedemdnevni samoizolaciji. Vodstvo angleške elitne nogometne lige je v soboto zvečer sporočilo, da sta bila na testih na novi koronavirus dodatno pozitivna dva člana premier league. Skupno je tako pozitivnih že osem članov. Na Otoku so doslej testirali 996 igralcev in članov strokovnih štabov. Na prvem testu - 17. in 18. maja - so opravili 748 posamičnih testov, tedaj je bilo pozitivnih šest oseb.

PARIZ - Francoska nogometna sezona 2019/20 se je zavoljo pandemije novega koronavirusa že končala, prihodnja pa naj bi se pričela 23. avgusta. Dan pred tem se bo tekmovanje pričelo v drugi francoski ligi. Obe najmočnejši francoski ligaški nogometni tekmovanji sta bili prekinjeni marca, mesec kasneje pa je vodstvo obeh tekmovanj - po odloku francoske vlade - končalo tekmovalno sezono. Za podoben ukrep so se v nogometno močnih državah odločili še na Nizozemskem in Škotskem ter v Belgiji. Naslov francoskega prvaka se je v elitni ligi devetič in tretjič zaporedoma veselil razvpiti pariški klub PSG, iz prvoligaške druščine sta izpadla Amiens, ki ga vodi slovenski trener Luka Elsner, in Toulouse. V Franciji igra tudi slovenski reprezentant Rene Krhin, njegov Nantes je sezono končal na 13. mestu v 20-članski ligi.

BARCELONA - Večina igralcev je na sobotni videokonferenci izrazila resne pomisleke glede nadaljevanja evrolige, ki je po pandemiji novega koronavirusa prekinjena od 12. marca. To naj bi storili na videokonferenci z vodstvom najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja v soboto zvečer. Vodstvo naj bi končno odločitev o usodi najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini sprejelo v ponedeljek.

BEOGRAD - Najboljši teniški igralec na svetu na lestvici ATP Novak Đoković se je po dveh mesecih samoizolacije v mondenem španskem letoviškem mestu Marbella znova vrnil v domovino. Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je v soboto že opravil trening v njegovem športnem centru na Dorćulu. Isti vir navaja, da bo Đoković v ponedeljek pripravil novinarsko konferenco in na njej razkril podrobnosti glede serijo turnirjev, ki jih namerava prirediti.