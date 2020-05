Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. in 24. 5.)

Ljubljana, 24. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale o novem petkovem protivladnem protestu s kolesi in prvih protestnikih, ki so izkazali podporo vladi. Med drugim so pisale še o skrbi epidemiologinje Bojane Beović, da ljudje zaradi preklica epidemije covida-19 mislijo, da je zdaj vse po starem, čeprav je virus še prisoten.