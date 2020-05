Kamplov Leipzig povozil Mainz, trije goli Wernerja

Augsburg, 24. maja - Nogometaši Leipziga so v tekmi 27. kroga nemške bundeslige dosegli prepričljivo zmago. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl in soigralci so kar s 5:0 (3:0) v gosteh premagali Mainz in se spet prebili na tretje mesto prve nemške lige. Izkazal se je Timo Werner s tremi zadetki.