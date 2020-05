V društvu psihologov ob vračanju učencev v šole opozorili na njihovo potrebo po stikih z vrstniki in čustveni varnosti

Ljubljana, 24. maja - V Društvu psihologov Slovenije podpirajo vrnitev vseh otrok v šolo ob smiselnem upoštevanju preventivnih ukrepov. Izpostavili so potrebo po stikih z vrstniki, čustveni varnosti in druge vzgojne cilje šole. Sprašujejo se, ali tveganje zaradi širjenja koronavirusa še vedno upravičuje škodo, do katere prihaja še zlasti pri najranljivejših učencih.