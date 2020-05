Nogometaš Bournemoutha pozitiven na koronavirus

Bournemouth, 24. maja - Nogometaš iz Bournemoutha je bil pozitiven na novi koronavirus, so sporočili iz tega kluba, ki nastopa v elitni angleški premier league. Njegove identitete po pravilih niso razkrili, iz kluba, ki je bil do prekinitve na 18. mestu v 20-članski ligi, pa so sporočili, da je okuženi igralec že v sedemdnevni samoizolaciji.