New York Times na naslovnici objavil imena tisoč žrtev novega koronavirusa

New York, 24. maja - Medtem ko se v ZDA približujejo mejniku 100.000 smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa, je ameriški časnik New York Times danes na naslovnici objavil imena tisoč umrlih zaradi covida-19. Eden najuglednejših ameriških časnikov je tako počastil žrtve in opozoril na edinstvenost vsakega izgubljenega življenja.