Italijani množično na plaže in v lokale, oblasti zaskrbljene

Rim, 24. maja - Prvi konec tedna po odpravi karantene, uvedene zaradi širjenja novega koronavirusa, so svobode željni Italijani množično obiskali priljubljene letoviške kraje, zasedli mestne parke in zelene površine ter se družili v lokalih in restavracijah. Policija je zaradi zbiranja številnim izrekla visoke kazni.