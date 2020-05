Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 24. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V soboto je bilo na vseh ravneh angažiranih 814 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

LJUBLJANA - Z današnjim sončnim zahodom se bo končal deveti mesec muslimanskega koledarja ramazan in se bo začelo tridnevno praznovanje ali ramazanski bajram. Ker še vedno veljajo nekateri ukrepi za omejevanje epidemije, bajramskih slovesnosti danes ne bo. V Islamski skupnosti v RS zato vernike pozivajo, naj praznik preživijo v krogu svojih družin.

JESENICE - Na Jesenicah se po sprostitvi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa že izvajajo medmestni avtobusni promet in šolski prevozi, s 1. junijem pa bodo po običajnem voznem redu začeli voziti tudi avtobusi v mestnem prometu. Veljavnost že kupljenih mesečnih vstopnic za marec se avtomatsko podaljšuje do konca junija.

ANKARAN - Ankaranska občina pospešeno vodi postopke za dokončen sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN). Do današnjega dne so prejeli pet drugih mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen osnutek OPN, ki so bila vsa pozitivna. Dokončen sprejem OPN so v Ankaranu sicer prvotno načrtovali že za junij, a v luči razmer zaradi covida-19 pričakujejo zamik.

SVET

NEW YORK - V ameriški zvezni državi New York so v soboto zabeležili 84 novih smrti zaradi covida-19, kar je najmanj v enem dnevu od konca marca. Kot je ocenil guverner Andrew Cuomo, je to znak, da so dosegli resnični napredek pri zajezitvi širjenja epidemije. Na vrhuncu epidemije v začetku aprila so zabeležili tudi do 800 smrtnih primerov dnevno zaradi covida-19. V ZDA so sicer v soboto zabeležil 1127 novih smrti zaradi covida-19, od začetka epidemije pa po podatkih Univerze Johns Hopkins skupaj 97.048. Doslej so v ZDA potrdili več kot 1,6 milijona primerov okužbe z novim koronavirusom.

MOSKVA - Volivci v Rusiji bodo v skladu s spremembami ruskega volilnega zakona, ki ga je v soboto odobril predsednik Vladimir Putin, v prihodnje na volitvah in referendumih lahko glasovali elektronsko ali po pošti, so sporočili iz Kremlja. Zagovorniki elektronskega glasovanja trdijo, da bo ta pripomogel k zajezitvi širjenje novega koronavirusa. Za zdaj ni jasno, ali bodo možnost elektronskega glasovanja uvedli že na referendumu o ustavnih spremembah, s katerimi naj bi odpravili omejitev števila predsedniških mandatov, kar bi Putinu omogočilo, da na predsedniškem položaju ostane do leta 2036.

BERLIN - Čeprav se je nemška kanclerka Angela Merkel, odkar je napovedala umik iz politike, manj pojavljala v javnosti in ni vedno komentirala dogajanja, se je vse spremenilo to pomlad. S pandemijo koronavirusa sta do izraza prišli njena pragmatičnost in umirjenost, pojavila so se celo ugibanja, da se kanclerka morda le ne bo upokojila. Merklova se trenutno verjetno sooča z največjo krizo svoje politične kariere, ki je verjetno tudi največja kriza Nemčije od združitve. Tako doma kot v tujini je v zadnjih tednih požela kar nekaj hvale za svoje delovanje v boju proti koronavirusu.

ŠPORT

LONDON - Vodstvo angleške elitne nogometne lige je v soboto zvečer sporočilo, da sta bila na testih na novi koronavirus dodatno pozitivna dva člana premier league. Skupno je tako pozitivnih že osem članov. Vodstvo lige ni razkrilo njihovo identiteto, vsi pozitivni - bodisi igralci ali člani strokovnega vodstva - bodo morali oditi v sedem-dnevno samoizolacijo. Na Otoku so doslej testirali 996 igralcev in članov strokovnih štabov v 20-članski premier league.

BARCELONA - Večina igralcev je na sobotni videokonferenci izrazila resne pomisleke glede nadaljevanja evrolige, ki je po pandemiji novega koronavirusa prekinjena od 12. marca, poroča eurohoops.net. To naj bi storili na videokonferenci z vodstvom najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja v soboto zvečer. Vodstvo naj bi končno odločitev o usodi najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini sprejelo v ponedeljek.

BEOGRAD - Najboljši teniški igralec na svetu na lestvici ATP Novak Đoković se je po dveh mesecih samoizolacije v mondenem španskem letoviškem mestu Marbella znova vrnil v domovino. Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je v soboto že opravil trening v njegovem športnem centru na Dorćulu. Isti vir navaja, da bo Đoković v ponedeljek pripravil novinarsko konferenco in na njej razkril podrobnosti glede serijo turnirjev, ki jih namerava prirediti.