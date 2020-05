V zvezni državi New York število mrtvih zaradi covida-19 najnižje od konca marca

New York, 24. maja - V ameriški zvezni državi New York so v soboto zabeležili 84 novih smrti zaradi covida-19, kar je najmanj v enem dnevu od konca marca. Kot je ocenil guverner Andrew Cuomo, je to znak, da so dosegli resnični napredek pri zajezitvi širjenja epidemije, poročajo tuje tiskovne agencije.