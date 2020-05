Američani po devetih letih spet z lastnim plovilom na ISS

Cape Canaveral, 27. maja - Mednarodna vesoljska postaja (ISS) je eden najdražjih projektov v zgodovini ZDA. A že več let Američani brez ruske pomoči ne morejo do tja. Danes se bo to po skoraj devetih letih premora spremenilo. Tokratni polet bo doživel tudi nekatere premiere, poroča nemška tiskovna agencija dpa.