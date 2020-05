Francija uvaja obvezno karanteno za potnike iz Velike Britanije in Španije

Pariz, 23. maja - Francija bo za potnike iz Velike Britanije in Španije uvedla 14-dnevno obvezno karanteno. V Parizu so se za ukrep odločili kot odgovor na tovrstne ukrepe iz omenjenih držav. Obvezna karantena bo veljala tudi za potnike iz drugih evropskih držav, kjer so oblasti uvedle enostransko 14-dnevno karanteno, so danes sporočili pristojni.