Muslimani po svetu v senci ukrepov zaradi pandemije praznujejo ramazanski bajram

Rijad, 24. maja - Muslimani na Bližnjem vzhodu in drugod po svetu so danes začeli tridnevno praznovanje ramazanskega bajrama, s katerim obeležujejo konec postnega meseca ramazana. Praznovanje, ki tradicionalno poteka z molitvami v mošejah, je letos zaradi pandemije novega koronavirusa in omejevalnih ukrepov okrnjeno, številni verniki pa molitve opravljajo doma.