Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 23. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V petek so opravili 677 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pozitiven ni bil noben vzorec. Prav tako ni umrl nihče s covidom-19, piše na spletni strani vlade. V bolnišnicah se je v petek zdravilo 19 bolnikov s covidom-19, od tega štirje na oddelkih za intenzivno terapijo. Dva bolnika so odpustili v domačo oskrbo.

LJUBLJANA - Na mejnih prehodih s Hrvaško je danes razmeroma mirno. Nekaj čakanja je na mejnem prehodu Dragonja, kjer je za izstop iz države enourna čakalna doba, do pol ure pa je treba za izstop čakati na mejnih prehodih Sočerga, Sečovlje in Jelšane.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V petek je bilo na vseh ravneh angažiranih 1519 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

LJUBLJANA - Z rahljanjem protikoronskih ukrepov je zaživel tudi presejalni program Svit. Vsi, ki so vrnili izpolnjeno prijavo o prostovoljnem sodelovanju v programu in izpolnjujejo kriterije za testiranje na prikrito krvavitev v blatu, lahko pričakujejo testerje za odvzem vzorcev še ta mesec oziroma v juniju, piše na spletni strani programa.

CELJE/ŠMARJE PRI JELŠAH/LJUBLJANA - V socialnovarstvenih zavodih bodo s ponedeljkom ponovno začeli sprejemati tako uporabnike, ki so bili med epidemijo covida-19 v domači oskrbi, kot tudi nove oskrbovance. Ob tem morajo imeti zalogo zaščitne opreme za osem dni, v skupnosti socialnih zavodov pa opozarjajo, da so navodila resornega ministrstva v nekaterih delih nejasna.

LJUBLJANA - V času epidemije so zaščitne maske postale zelo iskana dobrina. Proizvajalci, uvozniki, dobavitelji ali distributerji morajo poskrbeti, da kot osebna varovalna oprema zadostijo bistvenim zdravstvenim in varnostnim zahtevam, tudi če jih uporabljamo izven zdravstvenih ustanov. Izjema so higienske maske, denimo modne, ki jih lahko kupimo v trgovini.

LJUBLJANA - Pri agenciji za zdravila in medicinske pripomočke od 1. marca niso vpisali nobenega ventilatorja ali maske v register medicinskih pripomočkov, imajo pa veliko vlog. Za STA so potrdili, da so inšpekcijske aktivnosti močno intenzivirali na medicinske pripomočke, povezane z epidemijo. Veliko dela z nadzorom zaščitne opreme ima tudi tržni inšpektorat.

LJUBLJANA - Kupci so v času epidemije novega koronavirusa v trgovinah bolj segali po slovenskih izdelkih, je pokazala raziskava Mediane. Med krizo je skoraj 20 odstotkov kupcev, ki tega prej niso počeli, začelo kupovati izdelke slovenskega porekla.

SVET

ZAGREB - Slovenski državljani so dobrodošli na Hrvaškem in nikakor ni naključje, da smo mejo najprej odprli za naše najbližje sosede, je v pogovoru za STA poudaril podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović. Ne pričakuje pa, da bi lahko slovenski državljani prestopili hrvaško mejo brez omejitev, dokler ne bo epidemije na Hrvaškem.

RIM - Italijanski minister za zdravje Roberto Speranza je danes pozdravil upadanje števila okužb z novim koronavirusom v Italiji. Število okužb kaže, da se je Italija dobro odzvala na prvo sproščanje ukrepov za zajezitev virusa 4. maja. V večjih mestih po državi policija izvaja strog nadzor na spoštovanjem preventivnih ukrepov.

ATENE - V Grčiji postopoma znova zaganjajo svojo turistično industrijo in prometno omrežje. Od ponedeljka bodo lahko s celine na otoke v Egejskem in Jonskem morju znova potovali vsi, ki niso v karanteni zaradi novega koronavirusa. Ciper pa je objavil seznam držav, katerih državljani bodo lahko od 9. junija pripotovali v državo. Na njem je tudi Slovenija.

BERLIN - Nemška kanclerka Angela Merkel je danes znova branila omejitvene ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. V nagovoru ob dnevu ustave je dodala, da razume zaskrbljenost državljanov zaradi ukrepov. Po njenih besedah morajo biti ukrepi v veljavi kar se da kratek čas. "Vendar so bili nujni in to smo vedno utemeljili, saj se počutimo odgovorne za dostojanstvo ljudi, kot to navaja prvi člen naše ustave," je dejala.

DUNAJ - Avstrija, Švedska, Danska in Nizozemska so danes predstavile nasprotni predlog nemško-francoskemu predlogu za oživitev gospodarstva Evropske unije po pandemiji covida-19. T.i. "varčne" članice EU so se zavzele za enkraten izredni sklad za okrepitev gospodarstva unije. Pomoč bi omejile na dve leti, so sporočili iz urada avstrijskega kanclerja.

ŠPORT

WASHINGTON - V podporo ponovnemu zagonu gospodarstva bodo Združene države Amerike tujim športnikom, ki nastopajo v profesionalnih severnoameriških ligah, dovolile vstop v državo kljub prepovedim, ki veljajo zaradi novega koronavirusa. Odlok se sicer nanaša na športnike iz severnoameriške košarkarske lige NBA, ženske košarkarske lige WNBA, severnoameriške hokejske lige NHL, severnoameriške baseball lige MLB ter športnike, ki so del teniških združenj ATP ali WTA in golfskih združenj PGA ali LPGA, je mogoče prebrati na uradni državni spletni strani.

LONDON - Igralec angleškega prvoligaša Tottenhama, Serge Aurier, bo zaradi neupoštevanja pravil, ki jih je britanska vlada sprejela za zajezitev širjenja covida-19, ostal brez polovice mesečne plače. Njegov klub je igralca zaradi tretje kršitve pravil o "socialnem distanciranju" po vrsti kaznoval s 156.000 evri, poroča britanski Daily Mirror.

BERLIN - Nemška teniška igralka Julia Görges, nekdaj med top desetimi igralkami na lestvici WTA, ne verjame, da se bo letošnja sezona po prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa nadaljevala. "Tenis je popolnoma mednaroden šport, v katerem pridejo skupaj igralci z vsega sveta. Če pomislim na svobodo potovanja in logično pogledam na situacijo, bi bila precej presenečena, če bo letos organiziran še kakšen turnir," je 31-letna Nemka dejala za časnik Süddeutsche.

BEOGRAD - Številka ena moškega tenisa Novak Đoković bo organiziral štiri dobrodelne turnirje v okviru turneje Adria Tour, ki bodo med 13. junijem in 5. julijem potekali na Balkanu, je Srb sporočil preko družbenih omrežij. Poleg prvega moškega loparja bo tekmoval tudi tretji lopar sveta Avstrijec Dominic Thiem. Prvi turnir bo potekal v Beogradu, preostale tri pa bodo gostili Zadar, Črna gora in Banjaluka. Turneja se bo zaključila v Sarajevu z ekshibicijsko tekmo med prvim igralcem sveta in domačinom Damirjem Džumhurjem.