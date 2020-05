Po dolgem premoru slovenski nogometni klubi spet na tekmah

Ljubljana, 23. maja - Nogometni prvoligaši so po dolgem premoru, nazadnje so igrali 8. marca, začeli pripravljalne tekme za nadaljevanje sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije. Med drugimi sta na igrišče stopila tudi branilec naslova Maribor in trenutno vodilna ekipa zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjene lige Olimpija.