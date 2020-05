Netoplačnice z nasprotnim predlogom nemško-francoskemu načrtu za oživitev gospodarstva

Dunaj, 23. maja - Avstrija, Švedska, Danska in Nizozemska so danes predstavile nasprotni predlog nemško-francoskemu predlogu za oživitev gospodarstva Evropske unije po pandemiji covida-19. T.i. "varčne" članice EU so se zavzele za enkraten izredni sklad za okrepitev gospodarstva unije. Pomoč bi omejile na dve leti, so sporočili iz urada avstrijskega kanclerja.