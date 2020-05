V sklopu MoneyLaba prostor za kritično misel na spletu

Ljubljana, 24. maja - Aksioma, Kons in CUK Kino Šiška so združili moči za projekt MoneyLab #8, ki od 11. maja poteka kot niz spletnih predavanj. Ta bodo na sporedu vsak ponedeljek do konca junija, vsakič ob 17. uri. Tema naslednjega je Podatkovna suverenost in sledenje stikom, razgrnil pa jo bo tehnološki direktor evropskega projekta DECODE Denis Jaromil Roio.