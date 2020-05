Organizatorji festivala Exit upajo na izvedbo v avgustu

Novi Sad, 24. maja - Organizatorji festivala Exit so pozdravili predlog srbske premierke Ane Brnabić, naj se priljubljena glasbena manifestacija vseeno zgodi v avgustu, piše v objavi na uradni strani festivala. Organizatorji so namreč poprej zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedali klasično izvedbo novosadskega festivala in tudi njegovih sestrskih izdaj.