Protestniki na kolesih danes znova na ulicah slovenskih mest, zbirajo tudi pisne pozive k odstopu vlade

Ljubljana, 22. maja - Tudi na današnji petkov večer so se na ulice slovenskih mest podali številni protestniki in večinoma na kolesih izrazili nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji. Več tisoč se jih je po prvih ocenah znova zbralo v prestolnici, kjer so prvič zbirali tudi pisne pozive k odstopu vlade. Medtem pa je manjša skupina motoristov popoldne vladi izrazila podporo.

Proteste sicer organizira več iniciativ, ki so h kolesarjenju vabile prek družbenih omrežij. Na Facebook skupini Protest z balkonov opozarjajo, da vlada Janeza Janše pod krinko boja proti novemu koronavirusu uvaja izredne razmere in vsakodnevno krati svoboščine ljudi. Ena za drugo pa da se vrstijo sporne poteze oblasti. Protest so sprva izražali z balkonov, aprila pa so prvič sedli na kolesa.

Danes so se že precej pred začetkom protesta, ki je bil najavljen za 19. uro, začeli zbirati na ljubljanskem Trgu republike, kjer so pred DZ na tla med drugim zapisali Naša last, sicer pa s kolesi naredili krog po središču mesta.

V znak protesta so zvonili s kolesarskimi zvončki in hupali. Množici na kolesih so se nekateri pridružili tudi na skirojih, rolerjih ali peš. Nekaj udeležencev, med katerimi so nekateri nosili zaščitne maske, nekateri pa ne, je na protest prišlo s slovenskimi zastavami, drugi pa so s transparenti med drugim sporočali: Stop drugemu "valu", Stop sovražnemu govoru, V imenu ljudstva zahtevamo našo Slovenijo, Svoboda narodu. Ob tem je bilo slišati že znano skandiranje "lopovi".

Več protestnikov je utrinke dogajanja objavljalo na družbenih omrežjih, kjer so opozarjali tudi, da govorov ne smejo imeti, saj jih v tem primeru popiše policija.

Policija je nekatere dele mesta zaprla za promet, ponekod pa promet usmerjala. Protestniki so na križišču Slovenske in Šubičeve ulice poskušali premakniti ograjo, ki je preprečevala dostop po Šubičevi ulici, a so policisti to preprečili, pri čemer do izgredov ni prišlo.

Po kolesarskem krogu po središču Ljubljane se je množica zbrala in krožila na Trgu republike, številni so stali tudi okoli trga. Na trgu so predvajali predvsem glasbo, slišati pa je bilo nekaj krajših nagovorov s pozivi k zamenjavi oblasti in napovedmi protestnih shodov tudi v prihodnje.

Protestniki so danes prvič zbirali tudi pisne pozive k odstopu vlade. Na pozivu, na katerega so podpisniki zapisovali tudi svoje osebne podatke, so spomnili na tretji člen ustave, ki govori o tem, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. "Državljani smo naveličani te navidezno levo-desne gugalnice, ki svoje delovanje usmerja k razdoru državljanov, ki je s strankarskimi menjavami strokovnega kadra nedržavotvorna in posledično ves čas destabilizira državo. Zavedamo se, da le novi obrazi niso rešitev, to so pokazali rezultati zadnje ljudske vstaje," so zapisali.

Ob tem so ocenili, da je javno nastopanje nekaterih politikov preseglo vse meje dobrega okusa in neposredno škoduje ugledu Slovenije. "To ni vstaja levih proti desnim, rumenih proti rjavim, to je zadnja možnost za sobivanje vseh, da ne bomo soodgovorni za uničeno prihodnost naših otrok," so prepričani.

Podpisane pozive so zbirali v posebnem nabiralniku, v drug nabiralnik pa so lahko udeleženci shoda oddali napisano pismo za vlado. Okoli 21. ure so se protestniki začeli razhajati, nekaj jih na trgu še vztraja.

V Anarhistični pobudi Ljubljana, ki je sogostiteljica iniciativ protesta, so pred današnjim protestnim shodom zapisali, da so še vedno "jezni in ogorčeni nad oportunim ravnanjem političnih in gospodarskih elit, ki si pod krinko izrednih razmer brezsramno delijo milijone in v luči prihajajoče socialne krize pripravljajo reze v socialno varnost, medtem ko svojim gospodarskim botrom iz proračuna namenjajo pakete finančnih dobrot". "Prekletstvo epidemije smo zlomili, sedaj moramo zlomiti še virus oblasti!" so sporočili.

Del protestnikov se je na pobudo skupine Mladi za podnebno pravičnost v okviru protesta odpravil tudi do sedeža ministrstva za okolje. Nezadovoljni so z aktualno okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo, podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem mnenju spornih okoljskih in gradbenih določb drugega protikoronskega zakona v zakone s področja varstva okolja in urejanja prostora.

Zagovorniki okolja so na omenjeno nestrinjanje opozarjali z napisi na transparentih in z vzklikanjem, ki ga je bilo slišati tudi v večji množici pozneje na Trgu republike: Narave ne damo za gradbeno jamo.

Protestniki so se v sicer manjšem številu zbrali tudi v drugih krajih, denimo Mariboru, Celju, Kopru, Novi Gorici, Kranju, Piranu in Kamniku. Tudi tam so vlado med drugim opominjali, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, prav tako so ponekod zbirali pozive k odstopu vlade.

Drug del javnosti pa vladi izraža podporo, med drugim so že pred nekaj časa začeli podpisovanje peticije na spletu, danes popoldne pa so se nekateri motoristi podali na ljubljanske ulice. Z zapisanimi črkami na hrbtih rumenih odsevnih telovnikov so se postavili pred stavbo Radiotelevizije Slovenija in oblikovali napis Hvala vladi! Z zapisom Hvala! so se pred Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana zahvalili tudi zdravstvenim delavcem.