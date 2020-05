V Pakistanu na naselje strmoglavilo potniško letalo

Karači, 22. maja - Na jugu Pakistana je danes strmoglavilo potniško letalo. Airbus A320 s skupno 107 potniki in člani posadke na krovu je strmoglavil na naselje v mestu Karači, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile pakistanske oblasti. Najmanj dva potnika sta nesrečo preživela. Po podatkih letalske družbe so reševalci doslej našli trupla 41 žrtev.