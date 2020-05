Članice Nata: Vse podpisnice pogodbe o odprtem nebu morajo spoštovati svoje obveznosti

Bruselj/Moskva, 22. maja - Predstavniki držav članic zveze Nato so danes razpravljali o pogodbi o odprtem nebu, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek naznanil umik ZDA iz te mednarodne pogodbe, ker da jo Moskva krši. Strinjali so se, da morajo vse pogodbenice spoštovati svoje obveznosti in zaveze, je sporočil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.