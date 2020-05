Dars motoriste vabi na brezplačno usposabljanje in trening varne vožnje

Ljubljana, 23. maja - Dars ob začetku sezone tudi letos organizira brezplačno usposabljanje in trening varne vožnje za voznike motornih koles. Usposabljanje bo letos prilagojeno trenutnim razmeram in ukrepom, sprejetih zaradi preprečitve širjenja novega koronavirusa, izvajalo pa se bo le na poligonu, so zapisali v sporočilu za javnost.