Ameriški milijarderji v času epidemije koronavirusa postali še bogatejši

New York, 22. maja - Skupno premoženje ameriških milijarderjev se je od 18. marca povečalo za 434 milijard dolarjev, sta izračunala organizacija Američani za davčno poštenost in Inštitut za politične študije. Najbogatejši torej v času, ko je ameriško gospodarstvo v krču zaradi epidemije novega koronavirusa in Američani izgubljajo službe ter premoženje, še bogatijo.