Protestniki na kolesih danes znova na ulicah slovenskih mest, v Ljubljani zbirajo pisne pozive k odstopu vlade

Ljubljana, 22. maja - Tudi na današnji petkov večer so se na ulice slovenskih mest podali številni protestniki in večinoma na kolesih izrazili nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji. Več tisoč se jih je po prvih ocenah znova zbralo v prestolnici, kjer so prvič zbirali tudi pisne pozive k odstopu vlade. Medtem pa je manjša skupina motoristov popoldne vladi izrazila podporo.

Proteste sicer organizira več iniciativ, ki so h kolesarjenju vabile prek družbenih omrežij. Na Facebook skupini Protest z balkonov opozarjajo, da vlada Janeza Janše pod krinko boja proti novemu koronavirusu uvaja izredne razmere in vsakodnevno krati svoboščine ljudi. Ena za drugo pa da se vrstijo sporne poteze oblasti. Protest so sprva izražali z balkonov, aprila pa so prvič sedli na kolesa.

Danes so se že precej pred začetkom protesta, ki je bil najavljen za 19. uro, začeli zbirati na Trgu republike, kjer so pred DZ na tla med drugim zapisali Naša last, sicer pa s kolesi krožijo po mestu. Policija je nekatere dele mesta zaprla za promet, ponekod pa promet usmerja. V znak protesta zvonijo s kolesarskimi zvončki in hupajo. Množici na kolesih, ki se je odpravila po Slovenski cesti in nadaljevala po Aškerčevi in Prešernovi ter naprej okoli središča mesta, so se nekateri pridružili tudi na skirojih, rolerjih ali peš.

Ob tem več protestnikov utrinke dogajanja objavlja na družbenih omrežjih, kjer opozarjajo tudi, da govorov ne smejo imeti, saj jih v tem primeru popiše policija.

Protestniki so danes prvič začeli zbirati tudi pisne pozive k odstopu vlade, na katere lahko udeleženci pripišejo svoje pobude, predloge in rešitve.

V Anarhistični pobudi Ljubljana, ki je sogostiteljica iniciativ protesta, so pred današnjim vnovičnim protestnim shodom zapisali, da so še vedno "jezni in ogorčeni nad oportunim ravnanjem političnih in gospodarskih elit, ki si pod krinko izrednih razmer brezsramno delijo milijone in v luči prihajajoče socialne krize pripravljajo reze v socialno varnost, medtem ko svojim gospodarskim botrom iz proračuna namenjajo pakete finančnih dobrot". "Prekletstvo epidemije smo zlomili, sedaj moramo zlomiti še virus oblasti!" so sporočili.

Nekateri protestniki, povezani v skupino Mladi za podnebno pravičnost, so v okviru današnjega protesta napovedali tudi kolesarski krog do sedeža ministrstva za okolje. Nezadovoljni so z aktualno okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo, podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem mnenju spornih okoljskih in gradbenih določb drugega protikoronskega zakona v zakone s področja varstva okolja in urejanja prostora.

Drug del slovenske javnosti pa vladi izraža podporo, med drugim so že pred nekaj časa začeli podpisovanje peticije na spletu, danes popoldne pa so se nekateri motoristi podali na ljubljanske ulice. Z zapisanimi črkami na hrbtih rumenih odsevnih telovnikov so se postavili pred stavbo Radiotelevizije Slovenija in oblikovali napis Hvala vladi! Z zapisom Hvala! so se pred Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana zahvalili tudi zdravstvenim delavcem.