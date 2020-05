Milanski Inter zavit v črno: Umrl Gigi Simoni

Milano, 22. maja - Italijanski nogometni navdušenci, zlasti privrženci milanskega Interja, žalujejo. V starosti 81 let je danes umrl italijanski nogometaš in trener Luigi Simoni, bolj znan z vzdevkom Gigi. Junija lani je utrpel možgansko kap in bil hospitaliziran na intenzivni negi, a ni okreval, poroča spletni portal Gazzetta.it.