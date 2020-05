Za nekatere razpise veljajo novi roki

Ljubljana, 22. maja - Za razpise za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost, za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije in za mikrokredite na problemskih območjih veljajo novi roki. Ti so bili objavljeni v današnjem uradnem listu in podaljšani zaradi epidemije novega koronavirusa.