Na ministrstvu za zdravje še sprejemajo zahtevke za izplačilo dodatkov

Ljubljana, 22. maja - Na ministrstvu za zdravje še vedno sprejemajo zahtevke zdravstvenih zavodov za izplačilo dodatkov po kolektivni pogodbi za javni sektor in po interventnem zakonu za delo v času epidemije, saj jih vsi do četrtkovega roka še niso uspeli posredovati. Sredstva bodo nakazali v treh paketih, prvega v višini 18,6 milijona evrov pa so nakazali v četrtek.