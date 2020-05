S preventivo bi lahko rak materničnega vratu izkoreninili

Ljubljana, 22. maja - Po mnenju zdravniške stroke bi v Sloveniji lahko izkoreninili rak materničnega vratu, če bi izboljšali udeležbo na cepljenju proti HPV, financirali cepljenje dečkov in zagotovili zadostno udeležbo v programu Zora. Letno zaradi tega raka umre do 50 bolnic, večino bi lahko odkrili v programu Zora, so pojasnili sodelujoči na spletnem pogovoru STA.