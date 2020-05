Pri Sotheby's dražba del velikih umetnikov 20. stoletja

London, 25. maja - Na dražbi avkcijske hiše Sotheby's bodo ponudili dela nekaterih največjih umetnikov 20. stoletja iz zbirke strastnega zbiratelja Albina Schrama (1926-2005). Med 40 deli so predvsem skice in risbe, ki jih med drugimi podpisujejo Edgar Degas, Paul Klee, Emil Nolde, Camille Pissarro in Alfred Kubin, piše Art Daily.