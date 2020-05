Proti ravnanju vard ostro tudi veteranske organizacije

Ljubljana, 22. maja - V Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije so ostro obsodili ravnanje vard minuli konec tedna na območju Ilirske Bistrice. Kot so zapisali, je toleriranje tovrstnih civilnih iniciativ nedopustno, zato od najvišjih državnih predstavnikov pričakujejo opredelitev do takšnega ravnanja, od policije pa sprožitev ustreznih postopkov.